Прикосновения матери способны избавить ребёнка от боли

Учёные из Калифорнийского университета провели исследование, которое показало, что прикосновения матери положительно отражаются на развитии ребёнка. Также это помогает малышу, если он испытывает какие-либо боли.

Взаимодействие с родителями необходимо ребёнку. Мозг новорожденного очень пластичен. При соприкосновении с матерью он получает определённые сигналы, которые помогают ему справиться с разными угрожающими для него факторами.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие мамы с новорожденными детьми. Многие дети были недоношенными. Реакцию малышей учёные проверяли с помощью ЭЭГ.

У пяти младенцев специалисты взяли анализы крови, в связи с этим дети начали плакать. В процессе проведения данных процедур с ними были их мамы. Некоторые держали малыша так, чтобы его тело соприкасалось с кожей матери, а другие наоборот, держали детей в подгузниках, не соприкасаясь с ними.

Учёные определили, что у детей, которые контактировали с кожей матери, боль быстро проходила. Результаты эксперимента доказали, что прикосновения положительно влияют на развитие ребёнка и помогают успокоить нервные импульсы.