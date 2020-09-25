Учёные из Калифорнийского университета провели исследование, которое показало, что прикосновения матери положительно отражаются на развитии ребёнка. Также это помогает малышу, если он испытывает какие-либо боли.
Взаимодействие с родителями необходимо ребёнку. Мозг новорожденного очень пластичен. При соприкосновении с матерью он получает определённые сигналы, которые помогают ему справиться с разными угрожающими для него факторами.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие мамы с новорожденными детьми. Многие дети были недоношенными. Реакцию малышей учёные проверяли с помощью ЭЭГ.
У пяти младенцев специалисты взяли анализы крови, в связи с этим дети начали плакать. В процессе проведения данных процедур с ними были их мамы. Некоторые держали малыша так, чтобы его тело соприкасалось с кожей матери, а другие наоборот, держали детей в подгузниках, не соприкасаясь с ними.
Учёные определили, что у детей, которые контактировали с кожей матери, боль быстро проходила. Результаты эксперимента доказали, что прикосновения положительно влияют на развитие ребёнка и помогают успокоить нервные импульсы.
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