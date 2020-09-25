Есть мнение, что употребление бурого риса позволит защитить организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний. О том, так ли это на самом деле, в интервью "Правде.Ру" рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.

"Сердечно-сосудистые заболевания-это комплексная проблема. Есть факторы, на которые может влиять каждый человек. Это физическая нагрузка, питание, курение.

Ожидать, что бурый рис снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, не стоит. Но тем не менее в этом продукте содержится большое количество полезных веществ, минералов, витаминов, клетчатки, у него низкий гликемический индекс. Это значит, что уровень глюкозы в крови не повышается быстро и избыточно. Это свойство особенно важно для людей, страдающих сахарным диабетом, на фоне которого часто возникают сердечно-сосудистые осложнения.

Поэтому для снижения риска развития болезней сердца и сосудов в первую очередь надо менять образ жизни. И образ питания конечно!", — пояснила эксперт", — пояснила эксперт.