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Кардиолог: "Бурый рис не снижает риск развития сердечных заболеваний"

Есть мнение, что употребление бурого риса позволит защитить организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний. О том, так ли это на самом деле, в интервью "Правде.Ру" рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.

Кардиолог:

"Сердечно-сосудистые заболевания-это комплексная проблема. Есть факторы, на которые может влиять каждый человек. Это физическая нагрузка, питание, курение.

Ожидать, что бурый рис снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, не стоит. Но тем не менее в этом продукте содержится большое количество полезных веществ, минералов, витаминов, клетчатки, у него низкий гликемический индекс. Это значит, что уровень глюкозы в крови не повышается быстро и избыточно. Это свойство особенно важно для людей, страдающих сахарным диабетом, на фоне которого часто возникают сердечно-сосудистые осложнения.

Поэтому для снижения риска развития болезней сердца и сосудов в первую очередь надо менять образ жизни. И образ питания конечно!", — пояснила эксперт", — пояснила эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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