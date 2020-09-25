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Врачи назвали продукты для улучшения сна

Питание влияет не только на здоровье, но и на качество сна человека, сообщают "Актуальные новости". Врачи рассказали, употребление каких продуктов поможет быстрее заснуть.

Врачи назвали продукты для улучшения сна

Для нормального самочувствия человеку необходим сон продолжительностью 7-9 часов. Но сегодня на фоне ускоренного ритма жизни у многих людей есть признаки недосыпания.

Такие продукты, как бананы, инжир, чернослив, ромашковый чай, фисташки, помогут справиться с бессонницей.

"Бананы богаты магнием и калием — веществами, которые помогают мышцам расслабиться. Другой хороший источник магния — инжир. Существуют исследования, доказывающие, что инжир помогает уснуть и повышает качество ночного сна. Расслабляющий эффект создает ромашковый чай, который не только помогает уснуть, но и очень полезен в составе комплексной терапии беспокойства и депрессии. Это средство уже давно отлично зарекомендовало себя", — считают зарубежные специалисты.

В черносливе содержатся вещества, которые запускают синтез гормона сна, поэтому на ночь полезно употреблять этот продукт.

Также положительно влияют на процесс засыпания фисташки, так как в них содержатся мелатонин и магний.

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