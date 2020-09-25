Георгий Викулов дал советы по укреплению иммунитета в условиях COVID-19

Коронавирусной инфекцией рано или поздно переболеют все, сообщил в интервью "Радио 1" директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Будут ли какие-либо последствия заражения, зависит от ряда факторов, самым важным из которых является — иммунитет. Для того чтобы усилить защитные функции, специалист рекомендует выполнять определённые рекомендации.

Иммунитету нужен белок, поэтому не стоит сокращать потребление белковой пищи.

Также большое значение имеет полноценный сон, который должен составлять 6-8 часов в сутки.

В период пандемии коронавируса следует исключить употребление алкоголя.

Кроме того, нужно соблюдать режим дня.

Не стоит забывать и об умеренных физических нагрузках на свежем воздухе.

"Важно, чтобы нагрузка не стала чрезмерной. Нужно, чтобы человек не падал без сил, а получал удовольствие. Такая нагрузка пойдёт на пользу и улучшит доставку кислорода в ткани", — отметил эксперт.

Викулов напомнил, что витамины, микроэлементы и лекарства для укрепления иммунитета можно принимать только по назначению врача.