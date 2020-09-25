Фруктоза может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера — учёные

Американские учёные совместно со своими коллегами из Японии и Мексики провели исследование, которое показало, что высокий показатель глюкозы может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Особенно часто данное заболевание диагностируют на Западе. Это связано с тем, что местный стиль питания приводит к довольно высокому метаболизму глюкозы. Фруктоза не только нарушает процесс метаболизма в организме, но и нарушает функцию нейронов.

"Когда в организме повышается уровень фруктозы, то сразу же происходит замедление выработки митохондриальной энергии мозга. В результате чего в организме происходит окислительный стресс", — пояснили авторы исследования.

Данная проблема нуждается в дальнейшем исследовании. Это поможет в дальнейшем создать новые способы лечения и профилактики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физическая активность поможет отсрочить болезнь Альцгеймера.

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