Россия начала клинические испытания своей коронавирусной вакцины Sputnik V на добровольцах из групп высокого риска, включая пожилых людей.
Напомним, что на данный момент препарат находится на заключительном этапе испытаний, перед планируемым массовым распределением.
"Предыдущие этапы испытаний летом принимали только добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, но на третьем этапе будет наблюдаться гораздо более широкий срез общества. Мы не ожидаем каких-либо негативных реакций со стороны пожилых людей", — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. — Моим родителям 74 года. Они также были вакцинированы в рамках волонтерской программы и чувствуют себя прекрасно."
ВОЗ: благодарим Россию за вакцину
Не надо паники: ко второй волне коронавируса Россия готова
Путин: скоро будет зарегистрирована ещё одна вакцина от COVID-19
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.