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Маска снижает риск заражения ОРВИ в 1,8 раза — Роспотребнадзор

Эксперты Роспотребнадзора заявили, что ношение защитной маски снижает риск заражения респираторными заболеваниями в 1,8 раза, а ношение перчаток — в 1,3 раза, сообщает ТАСС.

Средства индивидуальной защиты особенно важны, когда у человека нет возможности избежать контактов с людьми с признаками ОРВИ. В этом случае маски также эффективны, а перчатки ещё эффективнее, так как снижают риск заражения в 2,7 раза.

Специалисты рекомендуют надевать маски в общественных местах — больницах, транспорте, магазинах и т.д.

Маску нужно носить правильно — она должна плотно закрывать рот и нос, чтобы её эффективность была на должном уровне. Повторно пользоваться одноразовыми масками нельзя, их следует утилизировать.

Ранее "Правда.Ру" писала, как правильно надевать медицинскую маску.

 

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