Эксперты Роспотребнадзора заявили, что ношение защитной маски снижает риск заражения респираторными заболеваниями в 1,8 раза, а ношение перчаток — в 1,3 раза, сообщает ТАСС.
Средства индивидуальной защиты особенно важны, когда у человека нет возможности избежать контактов с людьми с признаками ОРВИ. В этом случае маски также эффективны, а перчатки ещё эффективнее, так как снижают риск заражения в 2,7 раза.
Специалисты рекомендуют надевать маски в общественных местах — больницах, транспорте, магазинах и т.д.
Маску нужно носить правильно — она должна плотно закрывать рот и нос, чтобы её эффективность была на должном уровне. Повторно пользоваться одноразовыми масками нельзя, их следует утилизировать.
Ранее "Правда.Ру" писала, как правильно надевать медицинскую маску.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.