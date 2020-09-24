Страх и гнев возникают из-за поверхностного взгляда на мир. Об этом рассказал Далай-лама. По его словам, избавиться от негативных и разрушающих эмоций можно с помощью глубокого постижения реальности.

"Все разрушительные эмоции базируются на поверхностном взгляде на вещи, в то время как положительные, например, сострадание или альтруизм — на анализе. Мы можем аналитически их выводить и применять эти эмоции в медитации, усиливать их.

Гнев — это эмоция, у которой нет прочной, надлежащей основы, он возникает от нашего поверхностного взгляда на вещи, и об этом говорит древняя индийская психология. Противоядие от таких разрушительных эмоций, как гнев и страх, — сострадание и более глубокое постижение", — пояснил Далай-лама.