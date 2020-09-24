Врач и телеведущая передачи "Жить здорово" Елена Малышева опровергла популярные мифы о насморке.
Эксперты программы призвали людей не верить в то, что насморк может появиться из-за промокших ног или то, что потеря обоняния является основным симптомом COVID-19.
Телемедики выяснили, что насморк начинается по разным причинам. Он может быть связан с аллергией, воспалительным процессом.
При появлении насморка нельзя прогревать нос, так как это может ещё больше ухудшить ситуацию.
Кроме того, эксперты призывают отказаться от лечения насморка табаком, как это делали в былые времена, чтобы заставить человека чихать. Врачи признают, что средства от насморка могут вызвать привыкание.
Специалисты советуют промывать нос.
Ранее Елена Малышева рассказала об опасных последствиях самолечения.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.