Елена Малышева развеяла мифы о насморке

Врач и телеведущая передачи "Жить здорово" Елена Малышева опровергла популярные мифы о насморке.

Эксперты программы призвали людей не верить в то, что насморк может появиться из-за промокших ног или то, что потеря обоняния является основным симптомом COVID-19.

Телемедики выяснили, что насморк начинается по разным причинам. Он может быть связан с аллергией, воспалительным процессом.

При появлении насморка нельзя прогревать нос, так как это может ещё больше ухудшить ситуацию.

Кроме того, эксперты призывают отказаться от лечения насморка табаком, как это делали в былые времена, чтобы заставить человека чихать. Врачи признают, что средства от насморка могут вызвать привыкание.

Специалисты советуют промывать нос.

Ранее Елена Малышева рассказала об опасных последствиях самолечения.

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