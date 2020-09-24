Тревожная сирена оказалась похожей на вой волка

Чешские учёные совместно со своими коллегами из Германии проанализировали звуки сирен оповещения населения и пришли к выводу, что тревожные сигналы техники очень похожи по своему звучанию на вой волков. Результаты своей работы специалисты опубликовали в издании Acta Biotheoretica.

По мнению экспертов, данное сходство получилось случайно. Разработчики систем оповещения просто пытались решить задачу, которая в ходе естественного отбора встала перед первыми собачьими: быстрое и эффективное оповещение членов стаи.

Кроме того, страх, который возникает у человека, когда до него доносится вой волка, повышает эффективность сирены.

Для проверки сходства специалисты отобрали несколько десятков записей волчьего воя и сравнили их с сиренами, которые используют в разных странах мира. Многие отрезки спектрограмм оказались почти идентичными.