COVID-19 повышает развития болезни Паркинсона - исследование

Нейробиологи из Австралии провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что после пандемии коронавируса может увеличиться число новых случаев с болезнью Паркинсона, как это было при пандемии испанки.

Исследование показало, что COVID-19 оказывает негативное влияние на органы и системы организма человека.

Сообщается, что последствия могут преследовать человека в течение всей жизни. Вирус повышает риск возникновения проблем, связанных с мозгом и деятельностью его систем.

На сегодняшний день учёным неизвестна истинная причина развития болезни Паркинсона, но исследователи считают, что коронавирусная инфекция может повлиять на это, спровоцировав её развитие.

Ранее кардиолог Юрий Беленков рассказал об опасных последствиях пандемии.

Стрессы в связи с пандемией коронавируса могут привести к развитию болезней сердца и сосудов и, следовательно, повышению уровня смертности.