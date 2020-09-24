Экспертиза доказала: пластиковые визоры не защищают от COVID

Пластиковые лицевые щитки — визоры — позволяют почти 100% крошечных воздушных капель, выделяемых инфицированными коронавирусом пациентами, находить нового "хозяина".
К такому выводу пришли сразу несколько исследователей, изучавших широко рекламируемое как альтернатива медицинской маске защитное средство.
Первыми о результатах проведённых экспериментов сообщили британские учёные, которые использовали метод компьтерного моделирования.
Он наглядно показал, что
Вывод учёных однозначен:
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.