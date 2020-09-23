Испанские учёные пришли к выводу, что владение более чем одним языком способно не только открыть путь к культурам других стран, но и защитить человека от нарушения когнитивных функций, связанных со старением организма. О том, как связаны между собой билингвизм и здоровье мозга, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-гериатр и геронтолог Валерий Михайлович Новосёлов.

"Ситуации можно трактовать по-другому. Скорее всего, здоровье мозга позволяет и изучить второй, третий, четвёртый, пятый, шестой язык. Если у человека здоровый мозг, он дольше живёт, потому что мозг является центральным органом адаптации организма во времени жизни.

Например, часто говорят, что разведчики живут долго. Недавно умер Алексей Николаевич Ботян, который владел несколькими языками. Он умер, по-моему, в возрасте старше 100 лет. Обращаю ваше внимание на то, что все эти люди, которые изучали иностранные языки, проходили отбор по здоровью.

У меня мой один из хороших друзей знает шесть языков, он военный переводчик, окончил Военный институт иностранных языков. Человек, который плотно изучает языки, несколько языков одновременно, причём за короткие сроки, особенно разные языки, такие как фарси или японский, — это уже не шутки. Здесь, во-первых, надо изначально быть здоровым и физически, и психически, чтобы справляться с повышенными нагрузками, запоминать большой объём информации за короткий промежуток времени.

Возможно, что именно здоровье позволяет быть билингвом. По сравнению с обычным человеком билингвы живут дольше. Потому что средний человек — это, в том числе, и человек, который имеет груз проблем, во всяком случае, туда входит. У билингвов всё-таки меньше проблем, они более социально адаптированные, у них более высокое качество жизни", — пояснил эксперт "Правде.Ру".