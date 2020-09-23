Специалисты из Тюменского государственного университета открыли революционный природный антибиотик, который сможет эффективно справляться со многими заболеваниями, вызванными бактериями и грибами, сообщает РИА Новости.
Учёные заявили, что главной задачей фармакологии на сегодняшний день является поиск лекарственных средств, которые смогут справиться с микроорганизмами, которые обладают устойчивостью к антибиотикам.
По словам экспертов, найденное средство сможет эффективно воздействовать на такие микроорганизмы.
Также учёные отметили, что новый антибиотик универсальное средство, так как его можно использовать и для борьбы с бактериальными, грибковыми инфекциями.
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