Российские учёные открыли универсальный природный антибиотик

Специалисты из Тюменского государственного университета открыли революционный природный антибиотик, который сможет эффективно справляться со многими заболеваниями, вызванными бактериями и грибами, сообщает РИА Новости.

Учёные заявили, что главной задачей фармакологии на сегодняшний день является поиск лекарственных средств, которые смогут справиться с микроорганизмами, которые обладают устойчивостью к антибиотикам.

По словам экспертов, найденное средство сможет эффективно воздействовать на такие микроорганизмы.

Также учёные отметили, что новый антибиотик универсальное средство, так как его можно использовать и для борьбы с бактериальными, грибковыми инфекциями.

Ранее "Правда.Ру" писала, чем опасен неправильный приём антибиотиков.