Названо главное условие передачи COVID-19

Специалисты назвали главное условие, при котором будет распространяться COVID-19. Речь идёт о скорости испарения влаги в воздухе.

Учёные провели исследование, в процессе которого изучили, как температура, влажность и скорость ветра влияют на передачу даже самых маленьких капель слюны, в которых содержатся частицы инфекции. Они использовали метод теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов. В результате выяснилось, что высокая скорость испарения капель наблюдается при низкой влажности и высокое температуре. Эти факторы в разы снижают жизнеспособность COVID-19.

Специалисты проанализировали расстояние, на которое могут перемещаться капли с вирусом. Этот показатель остается высоким даже при больших температурах и достаточной влажности. В связи с этим нужно учитывать и скорость ветра для эффективного социального дистанцирования.

Полученные в ходе исследования результаты помогают понять, почему во второй половине лета стали чаще выявлять коронавирус в городах с высокой плотностью населения. Там наблюдались высокие показатели влажности и температуры. Вирус лучше выживает осенью и зимой благодаря холоду и высокой скорости ветра, поэтому именно на данный период и прогнозируется новый пик эпидемии.