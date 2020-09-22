Президент России Владимир Путин принял участие в третьем Международном форуме онкологии и радиологии.
Он поприветствовал участников форума и рассказал об эффективной работе российской онкологической службы в период пандемии коронавируса.
"Важно, что, несмотря на существенную корректировку профессиональных планов, связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции, отечественная онкологическая служба достойно справляется с новыми вызовами, сохраняет свою эффективность", — отметил глава государства.
"Уделяется приоритетное внимание модернизации клиник, внедрению передовых технологий. Успешно развивается международное сотрудничество", — добавил Путин.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.