В России начинаются испытания третьей вакцины против коронавируса

Минздрав России дал добро на клинические испытания еще одной российской коронавирусной вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработок иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

В ведомстве уточнили, что испытания "начнутся в ближайшее время" в городах Киров, Санкт-Петербург и Новосибирск.

"Планируется, что в исследованиях примут участие более 3 тысяч добровольцев, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит проводить исследования достоверного объема научных данных", - говорится в заявлении российского Министерства.

Сообщается также, что добровольцы, участвующие в клинических испытаниях коронавирусной вакцины Чумаковского центра, после вакцинации будут изолированы в течение 16 дней в больнице со специализированной аккредитацией для проведения клинических испытаний, где врачи будут следить за их состоянием.

"Мы надеемся завершить клинические испытания в ноябре этого года",- заявил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработок иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Вакцина центра Чумакова - третья российская вакцина против коронавируса, вступающая в стадию клинических испытаний.

Первый препарат, Sputnik V, разработанный Центром Гамалеи, уже зарегистрирован и находится на третьем этапе клинических испытаний, а второй, разработанный российским государственным исследовательским центром вирусологии и биотехнологии Vektor - на поздних стадиях 2-го этапа испытаний.