Расширение сети онлайн-аптек упростит процесс вывода на российский рынок новых лекарств, считает коммерческий директор платформы SlickJump Александр Мараховский.
Напомним, что ранее был подписан закон о правилах дистанционной продажи лекарственных препаратов, что способствовало развитию сети онлайн-аптек в России. Эксперты SlickJump утверждают, что активное развитие онлайн-продаж медикаментами тормозят проблемы с логистикой.
"Доставка безрецептурных препаратов появилась, но цена доставки — 100-250 рублей, очень часто она превышает стоимость самого препарата. Как только логистика будет способна сократить издержки — доля доставок будет расти", — сказал Мараховский.
Также он отметил, что онлайн-аптеки занять выигрышное положение на рынке благодаря выводу на рынок новых препаратов.
"Онлайн аптеки помогут брендам выводить новые препараты с меньшими затратами. Уже есть примеры, когда какой-нибудь дженерик продается только в интернет-аптеке и привозится под самовывоз. Получается, покрытие дистрибуции смещается на второй план и это позволяет быстрее выводить новые препараты", — отметил топ-менеджер.