Российские онлайн-аптеки помогут выводить на рынок новые лекарства

Расширение сети онлайн-аптек упростит процесс вывода на российский рынок новых лекарств, считает коммерческий директор платформы SlickJump Александр Мараховский.

Напомним, что ранее был подписан закон о правилах дистанционной продажи лекарственных препаратов, что способствовало развитию сети онлайн-аптек в России. Эксперты SlickJump утверждают, что активное развитие онлайн-продаж медикаментами тормозят проблемы с логистикой.

"Доставка безрецептурных препаратов появилась, но цена доставки — 100-250 рублей, очень часто она превышает стоимость самого препарата. Как только логистика будет способна сократить издержки — доля доставок будет расти", — сказал Мараховский.

Также он отметил, что онлайн-аптеки занять выигрышное положение на рынке благодаря выводу на рынок новых препаратов.