Руководитель Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев объяснил, что подъём заболеваемости в сентябре — это вариант нормы. Люди снова находятся в коллективах и ситуация соответствует норме. Однако он предполагал, что заражённых будет больше, чем есть сейчас.
"Удивительно, что рост еще такой небольшой, потому что в начале сентября добавились новые факторы риска — это и школы, и детские сады, и выход людей на работу. У нас достаточно слабо соблюдаются противоэпидемические мероприятия, в частности, в общественных местах очень мало людей в масках", — отметил Лукашев.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.