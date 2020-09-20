Эксперт: заболевших в России должно было быть больше

Руководитель Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев объяснил, что подъём заболеваемости в сентябре — это вариант нормы. Люди снова находятся в коллективах и ситуация соответствует норме. Однако он предполагал, что заражённых будет больше, чем есть сейчас.