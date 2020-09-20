Осенью в человеческом организме возникает дефицит витамина D из-за уменьшения солнечной активности.

Об этом рассказала психолог Елена Пояркова. По её словам, нехватка витамина D приводит к ухудшению настроения, апатии и сонливости.

"Осенью и зимой человек вынужден просыпаться в темноте. И если к зимнему времени человек успевает к этому адаптироваться, то осень — это период, когда еще совсем недавно, во сколько бы ты ни просыпался, было светло. А теперь — темно и нужно заставлять себя вставать. Что в некотором смысле против природы — солнце не встало, а я куда?" — рассказала специалист.