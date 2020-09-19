Врач Александр Мясников рассказал, что смерти не нужно бояться. А также, что нужно постоянно ждать чего-то хорошего. Тогда продолжительность жизни может увеличиться.

"Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше", — сказал доктор.

"То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь, ты, соответственно, и живешь", — резюмировал Мясников.