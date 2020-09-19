Доктор Мясников раскрыл причину, почему осенью мы больше спим

Доктор Александр Мясников рассказал, что на наш сон напрямую влияет гормон мелатонин, который вырабатывается благодаря воздействию солнца. Когда его меньше, например, осенью, мы начинаем спать больше. И чаще чувствуем недосыпание.