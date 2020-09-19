Доктор Александр Мясников рассказал, что на наш сон напрямую влияет гормон мелатонин, который вырабатывается благодаря воздействию солнца. Когда его меньше, например, осенью, мы начинаем спать больше. И чаще чувствуем недосыпание.
"Уровень мелатонина достигает пика в полночь. Он может меняться в зависимости от времени года: зимой его уровень выше. Поэтому зимой и осенью хочется больше спать", — рассказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".