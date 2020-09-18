Беременность способна остановить развитие рассеянного склероза

Австралийские учёные решили выяснить, может ли женщина сохранить беременность и родить здорового ребёнка, если у неё был диагностирован рассеянный склероз.

Специалисты изучили медкарты около 70 тысяч пациентов. В результате им удалось выяснить, что рассеянный склероз чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

В исследовании приняли участие около 3500 беременных женщин. Оказалось, что беременность может затормозить развитие рассеянного склероза минимум на три года.

При данном заболевании у человека поражаются миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.

Пока учёные не могут объяснить, по какой причине "интересное" положение блокирует развитие этой болезни. Они намерены продолжить исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найден ген, который поможет в лечении рассеянного склероза.

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