Ян Власов: "Мы ждём вторую волну коронавируса"

Международная группа учёных пришла к выводу, что с наступлением сезонной эпидемии гриппа число заражённых COVID-19 может увеличиться в два раза. О том, будет ли в России введён новый карантин, рассказал доктор медицинских наук, невролог, председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре Ян Власов.

"Думаю, карантин будет. В первую очередь это связано не с сезоном гриппа, а с тем, как распространяется COVID-19. Мы ещё не все переболели. Те, кто ещё не успел переболеть, сейчас в массовых скоплениях людей заражают других. Те, кто переболел, заражают тех, которые не болели. Сейчас период носительства коронавируса может составлять до 60 дней, поэтому мы ждём вторую волну коронавируса", — заключил эксперт.

Ранее ВОЗ предупредила о втором пике пандемии в странах, где снижается уровень заболеваемости.