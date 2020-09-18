Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по всему миру превысило 30 миллионов.
Такие данные приводит американский Университет Джона Хопкинса.
По данным интерактивного сервиса университета,
с начала вспышки заболевания в Китае в конце прошлого года от Covid-19 умерло более 940 тысяч человек по всему миру.
Резкий рост числа коронавирусов на континенте должен послужить "тревожным сигналом", заявил ранее на этой неделе региональный директор Всемирной Организации Здравоохранения.
Выступая в четверг в Копенгагене, Ганс Клюге заявил, что
Он сказал, что только на прошлой неделе в Европе было зарегистрировано 300 тысяч новых случаев инфекции, и еженедельные случаи превышали те, которые были зарегистрированы во время первого пика в марте.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".