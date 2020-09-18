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Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по всему миру превысило 30 миллионов.

Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений

Такие данные приводит американский Университет Джона Хопкинса.

По данным интерактивного сервиса университета,

с начала вспышки заболевания в Китае в конце прошлого года от Covid-19 умерло более 940 тысяч человек по всему миру.

Ситуация в мире

  • Самые пострадавшие страны: США, Индия и Бразилия.
  • Сейчас новый всплеск инфекций наблюдается в Европе.
  • Многие страны северного полушария в настоящее время готовятся ко второй волне пандемии по мере приближения зимы.
  • Израиль с сегодняшнего дня вводит вторую общенациональную блокировку.
  • В Африке зарегистрировано более миллиона подтвержденных случаев заболевания, хотя истинные масштабы пандемии на континенте неизвестны. Сообщается, что показатели тестирования являются низкими, что может исказить официальные цифры.

Какова ситуация в Европе?

Резкий рост числа коронавирусов на континенте должен послужить "тревожным сигналом", заявил ранее на этой неделе региональный директор Всемирной Организации Здравоохранения.

Выступая в четверг в Копенгагене, Ганс Клюге заявил, что

  • за последние две недели число новых случаев заболевания удвоилось более чем в половине европейских государств-членов.

Он сказал, что только на прошлой неделе в Европе было зарегистрировано 300 тысяч новых случаев инфекции, и еженедельные случаи превышали те, которые были зарегистрированы во время первого пика в марте.

  • По данным ВОЗ, с начала пандемии в Европе было зарегистрировано пять миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 228 тысяч смертельных случаев.
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