Ситуация с COVID в мире ухудшается: перейдён порог в 30 млн заражений

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по всему миру превысило 30 миллионов.

Такие данные приводит американский Университет Джона Хопкинса.

По данным интерактивного сервиса университета,

с начала вспышки заболевания в Китае в конце прошлого года от Covid-19 умерло более 940 тысяч человек по всему миру.

Ситуация в мире

Самые пострадавшие страны: США, Индия и Бразилия.

Сейчас новый всплеск инфекций наблюдается в Европе.

Многие страны северного полушария в настоящее время готовятся ко второй волне пандемии по мере приближения зимы.

Израиль с сегодняшнего дня вводит вторую общенациональную блокировку.

В Африке зарегистрировано более миллиона подтвержденных случаев заболевания, хотя истинные масштабы пандемии на континенте неизвестны. Сообщается, что показатели тестирования являются низкими, что может исказить официальные цифры.

Какова ситуация в Европе?

Резкий рост числа коронавирусов на континенте должен послужить "тревожным сигналом", заявил ранее на этой неделе региональный директор Всемирной Организации Здравоохранения.

Выступая в четверг в Копенгагене, Ганс Клюге заявил, что

за последние две недели число новых случаев заболевания удвоилось более чем в половине европейских государств-членов.

Он сказал, что только на прошлой неделе в Европе было зарегистрировано 300 тысяч новых случаев инфекции, и еженедельные случаи превышали те, которые были зарегистрированы во время первого пика в марте.