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Как избежать осенней хандры и поддержать иммунитет – совет врача

Россияне осенью часто подвержены сезонной депрессии и склонны к ухудшению общего состояния здоровья. Избежать этого просто — надо всего-то изменить режим сна.

Как избежать осенней хандры и поддержать иммунитет – совет врача

Простым советом "быть в тонусе" поделилась Ирина Ярцева, врач — терапевт.

Она напомнила прописную истину, знакомую всем — спать надо 8 часов. Но, по её словам, здесь есть одно условие: сон должен совпадать с тёмным временем суток.

"Осенью темнее рано. Значит, и засыпать надо раньше. Приучите себя ложиться не позже 9-10 часов. И вставать в 6-7 утра. Это может показаться сложным, но на деле - вопрос привычки. Немножко усилий и масса бонусов: человек будет высыпаться, не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и крепкие нервы", — говорит доктор Ярцева.

По её словам, спать 8 часов подряд — не главное:

"Если люди начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи или на попозже, а потом "добирать" до 8 часов — это плохо для организма. Человек — существо дневное. У него гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма — это стресс".

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