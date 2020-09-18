Россияне осенью часто подвержены сезонной депрессии и склонны к ухудшению общего состояния здоровья. Избежать этого просто — надо всего-то изменить режим сна.
Простым советом "быть в тонусе" поделилась Ирина Ярцева, врач — терапевт.
Она напомнила прописную истину, знакомую всем — спать надо 8 часов. Но, по её словам, здесь есть одно условие: сон должен совпадать с тёмным временем суток.
"Осенью темнее рано. Значит, и засыпать надо раньше. Приучите себя ложиться не позже 9-10 часов. И вставать в 6-7 утра. Это может показаться сложным, но на деле - вопрос привычки. Немножко усилий и масса бонусов: человек будет высыпаться, не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и крепкие нервы", — говорит доктор Ярцева.
По её словам, спать 8 часов подряд — не главное:
"Если люди начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи или на попозже, а потом "добирать" до 8 часов — это плохо для организма. Человек — существо дневное. У него гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма — это стресс".
Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.