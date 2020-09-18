Как избежать осенней хандры и поддержать иммунитет – совет врача

Россияне осенью часто подвержены сезонной депрессии и склонны к ухудшению общего состояния здоровья. Избежать этого просто — надо всего-то изменить режим сна.

Простым советом "быть в тонусе" поделилась Ирина Ярцева, врач — терапевт.

Она напомнила прописную истину, знакомую всем — спать надо 8 часов. Но, по её словам, здесь есть одно условие: сон должен совпадать с тёмным временем суток.

"Осенью темнее рано. Значит, и засыпать надо раньше. Приучите себя ложиться не позже 9-10 часов. И вставать в 6-7 утра. Это может показаться сложным, но на деле - вопрос привычки. Немножко усилий и масса бонусов: человек будет высыпаться, не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и крепкие нервы", — говорит доктор Ярцева.

По её словам, спать 8 часов подряд — не главное: