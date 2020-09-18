Рост температуры человеческого тела не обязательно является сигналом о начале болезни. Осенью это вполне может быть реакцией организма на похолодание.
При каких цифрах на градуснике пора начинать волноваться, рассказал радио врач Андрей Продеус, соведущий программы "Жить Здорово".
"В России с приходом осени ежегодно — это уже традиция — начинается сезон простуд, гриппа и ОРВИ. Поскольку чаще всего все эти заболевания сопровождаются поёмом температуры — так организм пытается убивать попавшие в него микробы — 37º на термометре прочно ассоциируются с болезнью. Но на самом деле это не всегда так", — говорит доктор медицинских наук.
По его словам, повышенная температура сама по себе неопасна:
"Надо смотреть на самочувствие человека. Если он плохо себя чувствует, у него есть симптомы интоксикации — это сигналы болезни. Если ничего, кроме 37,1º на градуснике — беспокоиться рано".
"Нормальная температура тела человека — от 36,2º до 37,2º.
- Максимальный пик температуры — в районе 8 часов вечера,
- минимальный — часа в 3 ночи, когда мы спим.
Подняться до 37º и чуть выше она (температура) может по массе причин: измерили в неподходящее время, замерзли и организм пытается согреться, у кого-то такая реакция на эмоции… Если она держится постоянно, то стоит сходить к врачу на консультацию", — говорит Андрей Продеус.
Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.