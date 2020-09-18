Андрей Продеус: температура 37º - не обязательно болезнь

Рост температуры человеческого тела не обязательно является сигналом о начале болезни. Осенью это вполне может быть реакцией организма на похолодание.

При каких цифрах на градуснике пора начинать волноваться, рассказал радио врач Андрей Продеус, соведущий программы "Жить Здорово".

"В России с приходом осени ежегодно — это уже традиция — начинается сезон простуд, гриппа и ОРВИ. Поскольку чаще всего все эти заболевания сопровождаются поёмом температуры — так организм пытается убивать попавшие в него микробы — 37º на термометре прочно ассоциируются с болезнью. Но на самом деле это не всегда так", — говорит доктор медицинских наук.

По его словам, повышенная температура сама по себе неопасна:

"Надо смотреть на самочувствие человека. Если он плохо себя чувствует, у него есть симптомы интоксикации — это сигналы болезни. Если ничего, кроме 37,1º на градуснике — беспокоиться рано".

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