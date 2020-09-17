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Употребление лука уменьшает боли при артрите

При боли в суставах у человека возникают проблемы с движением и выдерживанием физической нагрузки.

Употребление лука уменьшает боли при артрите

Для лечения данного заболевания используются специальные противовоспалительные средства. Но параллельно с ними могут помочь и продукты питания.

Так, лук обладает способностью снижать болевые ощущения при артрите.

Американские врачи считают, что достаточно включить в свой рацион определенное количество этого овоща, чтобы смягчить симптомы заболевания суставов.

Эффективность лука при артрите объясняется тем, что он обладает иммуностимулирующими свойствами. Благодаря чему человеку проще выдерживать нагрузки, так как уменьшается боль в суставах.

Учёные провели исследование, в ходе которого проверили, как изменение рациона влияет на самочувствие людей, страдающих артритом. Выяснилось, что употребление большого количества лука действительно облегчает состояние больных.

 

 

 

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