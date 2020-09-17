Международная группа учёных провела исследование, которое показало, что частое использование дезодорантов опасно для здоровья мужчин.
Дело в том, что регулярное применение этих косметических средств может привести к снижению половой активности представителей сильного пола.
Это связано с тем, что в состав дезодорантов входят парабены — именно они способны способны оказывать негативное влияние на способность представителей сильного пола к оплодотворению.
Учёные проанализировали состояние здоровья участников исследования и выяснили, что мужчины, которые чаще остальных пользуются дезодорантами имеют низкую половую активность.
Кроме того, специалисты отметили, что представители сильного пола нуждаются в естественном охлаждении из-за высокой теплоотдачи тела.
Отсутствие пота при физических нагрузках станет причиной того, что организм человека будет перегреваться. Это приведёт к ряду опасных последствий для здоровья.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.