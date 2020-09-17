Дезодоранты снижают половую активность мужчин — учёные

Международная группа учёных провела исследование, которое показало, что частое использование дезодорантов опасно для здоровья мужчин.

Дело в том, что регулярное применение этих косметических средств может привести к снижению половой активности представителей сильного пола.

Это связано с тем, что в состав дезодорантов входят парабены — именно они способны способны оказывать негативное влияние на способность представителей сильного пола к оплодотворению.

Учёные проанализировали состояние здоровья участников исследования и выяснили, что мужчины, которые чаще остальных пользуются дезодорантами имеют низкую половую активность.

Кроме того, специалисты отметили, что представители сильного пола нуждаются в естественном охлаждении из-за высокой теплоотдачи тела.

Отсутствие пота при физических нагрузках станет причиной того, что организм человека будет перегреваться. Это приведёт к ряду опасных последствий для здоровья.