Директор медцентра "Гамалеи" Александр Гинцбург поделился, что молоко матери может защитить ребёнка от коронавируса, если она сама прошла вакцинацию.
"Антитела могут передаться ребенку с молоком матери, если у матери их достаточно. Поэтому дети во время грудного вскармливания редко очень болеют, хотя у них собственно иммунной системы еще нет", — сказал Гинцбург.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.