Директор медцентра "Гамалеи" Александр Гинцбург поделился, что молоко матери может защитить ребёнка от коронавируса, если она сама прошла вакцинацию.

"Антитела могут передаться ребенку с молоком матери, если у матери их достаточно. Поэтому дети во время грудного вскармливания редко очень болеют, хотя у них собственно иммунной системы еще нет", — сказал Гинцбург.