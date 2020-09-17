Заведующий одного из отделений медцентра "Вектор" Александр Рыжиков рассказал, что прививка от коронавируса не даёт пожизненную защиту от болезни. Через несколько месяцев или позже будет необходима ревакцинация.
"Она (вакцина — Прим. ред.) сконструирована так, что не имеет ограничений по ревакцинации, пожизненный иммунитет эта вакцина не создает и это хорошо, то есть мы пожизненных изменений никаких не вносим", — сказал Рыжиков.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.