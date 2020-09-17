Александр Рыжиков: вакцина не защитит навсегда

Заведующий одного из отделений медцентра "Вектор" Александр Рыжиков рассказал, что прививка от коронавируса не даёт пожизненную защиту от болезни. Через несколько месяцев или позже будет необходима ревакцинация.