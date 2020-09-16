Гастроэнтеролог: соки негативно отражаются на здоровье печени

Врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов заявил, что употребление некоторых продуктов может привести к хроническому поражению печени.

Как сообщает Ufanotes. ru, 37% россиян сталкиваются с неалкогольной жировой болезнью печени из-за лишнего сахара и жиров в рационе.

Самой опасной является глюкоза. Она перерабатывается в жиры, которая откладывается в печени и стимулирует её воспаление. Врач уточнил, что часто люди едят продукты, содержащие большое количество сахара.

"Это, например, соки. Там фруктоза в самой вредной форме — она растворена, быстро всасывается и поэтому сразу идет на переработку в жиры", — пояснил врач.

Кроме того, специалист отметить, что могут быть вредными и некоторые фрукты, особенно тропические. Также нужно нужно быть осторожными с мёдом, так как он содержит большое количество фруктозы.