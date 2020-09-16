Татьяна Арехина, заместитель главврача одной из столичных клиник, сообщила, что возраст до двух лет наиболее опасен осложнениями после гриппа. Именно поэтому детям обязательно надо своевременно делать прививку.
"Грипп действительно опасен для детей младшего возраста. Как правило, для детей до двух лет. Потому что до двух лет естественная иммунная защита еще формируется, иммунитет неустойчив, заболевание протекает в тяжелой форме и может привести к опасным осложнениям", — сказала Татьяна Арехина.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.