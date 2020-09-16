Татьяна Арехина: грипп опаснее всего у младенцев

Татьяна Арехина, заместитель главврача одной из столичных клиник, сообщила, что возраст до двух лет наиболее опасен осложнениями после гриппа. Именно поэтому детям обязательно надо своевременно делать прививку.