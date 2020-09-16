Помощник министра здравоохранения рассказал, что россияне стали не просто массово вакцинироваться от гриппа. Они делают это в гораздо большем количестве, чем в прошлом году.
"В этом году мы отмечаем повышенную активность населения по вакцинации от гриппа. В ряде регионов страны вакцинацию уже прошли в два раза больше граждан, чем за тот же период прошлого года",- сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.