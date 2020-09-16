Преставитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила, что коронавирусная инфекция распространяется вне зависимости смены времён года. Это показала эпидемиологическая ситуация в течении весны, лета и осени.

"COVID показал, что не зависит от времени и условий. Все ожидали, что летом все закончится, но он не закончился, даже где-то находится на плато. Мы видим незначительное, но повышение", — сказала Вуйнович.