Магний играет важную роль для поддержания необходимого уровня микроэлементов в организме. Данный микроэлемент необходим для нормальной работы всех внутренних органов.
"Этот компонент отвечает за все жизненно важные функции, среди которых и правильное пищеварение, поддержка ферментативной активности, производство энергии и сбалансированность минерального состава в организме", — сообщили эксперты.
Признаки нехватки магния:
Эти симптомы приводят к появлению коронарных спазмов и аномальных сердечных ритмов.
"Если вы заметили хотя бы два признака нехватки магния из перечисленных, это значит, что нужно срочно налаживать питание. Включите в своей ежедневный рацион больше орехов, свежих листовых зеленых овощей, бананов, авокадо и темного шоколада", — предупреждают специалисты.
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