Эксперты назвали симптомы дефицита магния в организме

Магний играет важную роль для поддержания необходимого уровня микроэлементов в организме. Данный микроэлемент необходим для нормальной работы всех внутренних органов.

"Этот компонент отвечает за все жизненно важные функции, среди которых и правильное пищеварение, поддержка ферментативной активности, производство энергии и сбалансированность минерального состава в организме", — сообщили эксперты.

Признаки нехватки магния:

бессонница;

тревожность;

судороги;

боли в мышцах;

мигрень;

остеопороз;

сахарный диабет второго типа;

хроническая усталость.

Эти симптомы приводят к появлению коронарных спазмов и аномальных сердечных ритмов.