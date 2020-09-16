Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя носить джинсы с высокой талией

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какая одежда может быть опасна для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Так, узкие брюки, джинсы с завышенной талией, облегающие платья оказывают давление на область ЖКТ. В положении стоя или при ходьбе это не так заметно, а когда человек сидит, давление начинает усиливаться.

"Гастрит — это область талии, а высокие джинсы давят на уровне пупка. Если человек ходит, это не сильно влияет на состояние, но как только мы присаживаемся, происходит давление на эту область, внутрибрюшное давление повышается, соответственно, идет давление на желудок. Если в этот момент у человека обострение гастрита, боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу", — объяснила в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Специалист отметила, что это относится как к женщинам, так и к мужчинам.