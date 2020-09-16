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Обнаружена связь между иммунитетом и мозгом

Иммунная система способна оказывать влияние на все происходящие в организме процессы, в том числе и на работу мозга. Американским учёным из Университета Вашингтона в Сент-Луисе удалось это доказать.

Обнаружена связь между иммунитетом и мозгом

Иммунитет влияет и на тело, и на разум

Учёные подвергли исследованию важную для иммунитета молекулу интерлейкин-17, которая влияет на клетки мозга. В ходе экспериментов, проводившихся на грызунах, выяснилось, что ИЛ-17 участвует не только в не только участвует в работе иммунной систем, но и оказывает влияние на нейроны, что приводит к изменению поведения.

"До недавнего времени считалось, что иммунные клетки в головном мозге не синтезируют ИЛ-17, однако новые исследования показали, что это не так. ИЛ-17 производится, в частности, гамма-дельта Т-клетками, присутствующими в мозге. Мы проверили, как отсутствие этих клеток отражается на поведении мышей", — пояснили авторы исследования.

Поведение мышей без гамма-дельта Т-клеток заметно отличалось от мышей из контрольной группы грызунов. Так, модицифированные грызуны становились менее внимательными, они могли выходить на открытые пространства без укрытий, чего не делали обычные мыши. Таким образом учёные доказали, что особенности иммунной системы влияют на некоторых аспектах разума, например, на уровне тревожности.

 

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