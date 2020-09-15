Каждый 7-ой испытатель Спутник V испытал побочные эффекты

14% добровольцев, принявших участие в испытании российской коронавирусной вакцины Спутник V, столкнулись с побочными эффектами.
Об этом сообщил Минздрав.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на мышечные боли, слабость и лихорадку жаловался примерно каждый 7-ой доброволец.
В беседе с газетой "Известия" Мурашко пояснил, что более 300 человек уже получили вакцину "Спутник V" в рамках трехэтапного исследования, и у 14 %в из них появились жалобы на самочувствие.
"Это прогнозируемые побочные эффекты, и они обычно исчезают через сутки, максимум через полтора дня", - сказал министр.
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