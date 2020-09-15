Мария Кожевникова: самоизоляция опасна для здоровья пожилых людей

Врач-кардиолог сыктывкарской городской поликлиники №3 Мария Кожевникова рассказала, как период самоизоляции отразился на самочувствии пожилых людей.

Она отметила, что на фоне пандемии COVID-19 сильно обострилась ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что многих людей перевели на удалённый формат работы.

Врач считает неправильным запретить людям старше 65 лет выходить из дома.

"Они не выходят на свежий воздух, у них гиподинамия, неправильное питание, поскольку им нечем заняться. Лишение прогулок — это ослабление иммунитета. Витамина "Д" у нас и так не хватает на севере. Мы не выходим на улицу, не дышим чистым воздухом, не видим солнышка — иммунитет падает. В таком состоянии, если пожилые люди выйдут в магазин, они могут спокойно заразиться, даже в перчатках и маске", — пояснила Кожевникова.

Также она отметила, что маска не защищает человека от заражения вирусом на 100%, а только на 25%.

У многих пожилых людей даже развилась фобия — они боятся выходить на улицу.

"В мае, когда я начала приём после карантина, очень много пациентов приходили со страхом, нервозностью, тревожностью. Все это сопровождалось подъемом давления, вегетатика присоединилась. Боязнь выходить на улицу, общаться с другими людьми была запредельная. Пожилые люди боялись пускать на порог квартиры даже соцработников, — отметила Мария Кожевникова.

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