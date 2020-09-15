Названы продукты, от которых стоит отказаться после 40 лет

Учёные рекомендуют людям старше 40 лет внимательно относиться к своему рациону. Они назвали продукты, от употребления которых в этом возрасте лучше отказаться.

В первую очередь это касается выпечки. При умеренном употреблении она не опасна, но людям, которые хотели бы сохранить молодость, выпечку употреблять не стоит.

Пища, приготовленная не в домашних условиях, способна активизировать преждевременный процесс старения, и из-за неё морщины появляются раньше.

Это происходит из-за наличия в тесте глюкозы и фруктозы. Данные компоненты оказывают воздействие на эластин и коллаген, которые отвечают за упругость кожи. При повышенной нагрузке они не справляются, поэтому у людей старше 40 лет появляются морщины.

Также не стоит злоупотреблять кофе с растворимыми сливками. В его состав входит алюмосиликат натрия. Этот компонент используется в процессе производства моющих средств. Алюмосиликат натрия влияет не только на кожу, но и на органы зрения и дыхательные пути.