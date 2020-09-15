Глава Минздрава раскрыл побочные эффекты вакцины от коронавируса

На данный момент около 300 жителей России прошли вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". У 14% испытуемых проявились некоторые побочные эффекты.

Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, основные побочные проявления — это мышечные боли в течение суток, незначительное повышение температуры, а также слабость.