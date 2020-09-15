На данный момент около 300 жителей России прошли вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". У 14% испытуемых проявились некоторые побочные эффекты.
Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, основные побочные проявления — это мышечные боли в течение суток, незначительное повышение температуры, а также слабость.
"Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются", — отметил глава Миздрава.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.