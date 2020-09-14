Состояние Олега Тинькова улучшилось и у него наступила ремиссия. Ранее у бизнесмена обнаружили лейкемию.

Теперь Тиньков решил заняться благотворительностью. В своём блоге он опубликовал видео, на котором показан процесс забора костного мозга.

"Так больной получает костный мозг (стволовые клетки). Это видео показывает забор клеток. Как вы видите, череп не трепанировали, и иглу в позвоночник не вогнали. Машина отделяет стволовые клетки и кровь идет вам обратно. На видео сразу четыре человека сдают клетки. В Англии шесть миллионов доноров, в России — 130 тысяч. Донор сидит, читает и пьет сок, смотрит фильм, а больной где-то в мире, может, и в России, ждет", — говорит бизнесмен.