Музыка Моцарта помогает справиться с эпилепсией — учёные

Итальянские учёные утверждают, что прослушивание фортепианной музыки Моцарта способно сократить количество приступов эпилепсии.

Специалисты провели метаанализ научных исследований, в ходе которых изучалось влияние музыки на ментальное здоровье людей. В результате выяснилось, что ежедневное прослушивание музыки способствует снижению эпилептических припадков на 30%.

У больных неврологическими заболеваниями снижается частота активности мозга. Речь идёт о так называемых интериктальных эпилептиформных разрядах. Для достижения устойчивого эффекта было достаточно одного терапевтического сеанса прослушивания.

Учёные часто изучают влияние музыки Моцарта на интеллектуальные способности человека, а также на его физическое здоровье.

Исследователи считают, что музыка других классических композиторов также способна влиять на работу головного мозга, но, вероятно, в произведениях австрийского композитора содержатся уникальные ритмические структуры, эффективные при лечении эпилепсии, но учёным ещё предстоит это доказать.