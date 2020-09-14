Тренировки помогут в борьбе с онкологическими заболеваниями

Специалисты из Университета Эрлангена-Нюрнберга разработали методику тренировок, направленную на лечение онкологических заболеваний. В основу нового способа лечения положена способность мышц в процессе сокращений вырабатывать миокины.

Микоины — это гормоноподобные нейротрансмиттеры, которые обладают противовоспалительными свойствами. По данным специалистов, они также способны влиять на количество злокачественных клеток у здоровых людей и у людей с онкологическими заболеваниями на ранней стадии. Созданная специалистами методика тренировок направлена на стимуляцию выбросов миокинов у людей, у которых диагностирован рак.

Стоит отметить, что учёным удалось доказать, что специально разработанная щадящая, но эффективная методика тренировок, способна провоцировать у больных раком на поздних стадиях выработку миокинов, которые ограничивают рост злокачественных клеток. Сама тренировка основана на электромиостимуляции всего тела.