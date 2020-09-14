Состояние здоровья кишечника влияет на продолжительность жизни

Медики пришли к выводу, что на продолжительность жизни оказывают влияние не только сердечно-сосудистая система и головной мозг. Новые исследования показывают, что существует тесная связь между состоянием здоровья кишечника и долголетием.

Иными словами, продолжительность жизни зависит от обитающих в кишечнике микроорганизмов. Миклофлора желудочно-кишечного тракта оказывает влияние на весь организм в целом и влияет на здоровье человека, сообщает Medikforum.ru.

Так, учёные выявили связь между развитием диабета, гипертонии, тромбоза, ожирения с метаболическим синдромом, который возникает на фоне нарушений микрофлоры кишечника.

Иммунитет человека также напрямую связан со здоровьем кишечника. В этом органе находится 70% бактерий, которые способны противостоять всем внешним вирусам. В связи с этим большое значение имеет питание — полезные продукты защищают от болезней.