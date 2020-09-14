Сокращение светового дня в осенний период провоцирует снижение выработки "гормонов счастья".

Об этом рассказал врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков, который назвал способ не допустить ухудшения психологического состояния.

"Осень — это сезон, когда среднестатистическое настроение падает. Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день. Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства", — пояснил специалист.

"Если падает световой день, то надо не бояться большой платы за электричество и создавать больше света. Бывают такие специальные лампы, которые с четырёх часов утра постепенно увеличивают яркость", — советует психиатр.