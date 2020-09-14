Академик РАН: "Астма может быть защитным фактором при COVID-19"

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов считает, что аллергическая астма может защитить организм от COVID-19. Это связано с тем, что у людей, страдающих аллергией, имеется особый тип воспаления, который позволит уберечь организм от тяжёлой формы COVID-19 и смертельного исхода.

В настоящее время российские специалисты совместно с коллегами из США, Китая и Германии исследуют этот фактор.

Александр Караулов отметил, что у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не всегда вырабатываются антитела, поэтому они не застрахованы от риска повторного заражения.

"Также хочу отметить, что ни при одном из имеющихся коронавирусов, циркулирующих среди людей и вызывающих заболевания из группы ОРВИ, не возникало стойкого иммунитета, предохраняющего от повторного заболевания в течение всей жизни, — пояснил академик.

Даже у пациентов, в организме которых присутствуют защитные белки, у многих (до 40%) они не нейтрализуют COVID-19.