Первая партия коронавирусной вакцины отправлена во все регионы

В России началось тестирование системы доставки коронавирусной вакцины Спутник V в регионы.

Первая партия препарата, как сообщили в Минздраве, отправлена во все 85 субъектов федерации.

"Ожидается, что Спутник V будет доставлен на места уже в понедельник", — говорит министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Первые небольшие партии уже отгружены".

Помимо проверки эффективности и безопасности самой вакцины, правительство считает, что крайне важно обеспечить эффективное распространение вакцины среди граждан, особенно тех, кто находится в группе высокого риска.

Напомним, что российская вакцина в настоящее время находится на третьем, заключительном, этапе клинических испытаний.

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