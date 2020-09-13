Названа опасность валокордина и корвалола

Во многих странах продажа валокордина и корвалола запрещена, поскольку они содержат фенобарбитал, который имеет серьёзные побочные эффекты, а также вызывает привыкание.

Об этом сообщил заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов.