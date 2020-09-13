Во многих странах продажа валокордина и корвалола запрещена, поскольку они содержат фенобарбитал, который имеет серьёзные побочные эффекты, а также вызывает привыкание.
Об этом сообщил заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов.
"Корвалол, валосердин, валокордин — они практически идентичны. В России часто применяют, в них содержится фенобарбитал — это снотворное средство с большим количеством побочных эффектов", — пояснил медик.
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